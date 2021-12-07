Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlileri için önemli kazanımlara imza atıldığı bildirildi. Gelişme sonrası 2022 öğretmen maaşı ne kadar oldu, yeni yıl zamlı öğretmen maaşı kaç TL, merak edildi.

3600 EK GÖSTERGE TOPLU SÖZLEŞME MADDESİ HALİNE GELDİ

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığı belirtilen açıklamada, 3600 ek gösterge konusunun vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildiği vurgulandı.

ZAMLA İLGİLİ EK PROTOKOL YAPILACAK

Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez. Bu nedenle yetkili konfederasyon ve sendikalarımızla yaptığımız görüşme sonucunda kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz.

SAĞLIKÇILAR DAHİL TÜM KAMU PERSONELİNİ KAPSAYACAK

Söz konusu çalışma, sadece sağlıkçılar değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasında durarak, ekonomideki dalgalanmaların kamu çalışanlarımız üzerindeki etkisini bertaraf edecek bu düzenlemeyi en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarımız devam etmektedir."

İŞTE EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK MEMUR MAAŞLARI

Toplamda yüzde 30 ila 35 arasında olması planlanan zamlar sonrası herkesin merak ettiği en düşük ve en yüksek memur maaşı da netleşti. Yüzde 30'luk zam oranıyla; en düşük memur maaşı; 4 bin 837 liradan, 6 bin 288 liraya yükselecek. En yüksek memur maaşı; 20 bin 104 liradan, 26 bin 135 liraya yükseldi. Yüzde 35'lik zam oranına göre ise; en düşük memur maaşı; 4 bin 837 liradan, 6 bin 529 liraya yükseldi. En yüksek memur maaşı; 20 bin 104 liradan, 27 bin 140 liraya yükseldi.

Ocak ayında tüm kamu çalışanlarına enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi de yapılacak.

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