Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, atama bekleyen öğretmenler için müjdeyi verdi. Erdoğan, ay sonunda öğretmen ataması yapılacağını söyledi. 2022 öğretmen ataması ne zaman, kontenjan kaç? İşte, detaylar…

2022 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN, KONTENJAN KAÇ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı"nda "Ay sonunda 15 bin öğretmen ataması daha yapıyoruz. Eğitimin ikinci plana atılmasına izin vermedik. Hazırladığımız bütçelerde aslan payını eğitime ayırdık. Kız öğrencilerimize yönelik baskıcı uygulamaları kaldırarak eğitime katılımlarını artırdık. Kız ve erken çocuklarımız eşit olarak eğitime erişebilir durumdadır. Bazı çevrelerin kız çocuklarının eğitime ulaşmasıdan rahatsızlık duyduğunu biliyoruz." dedi.

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