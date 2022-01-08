2022- Kpss Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)'nin yeni yılda 2022'de ne zaman yapılacağı belli oldu. Peki, 2022 ÖABT ne zaman? 2022 ÖABT sınavı hangi gün yapılacak? ÖABT 2022 başvuru tarihleri ne zaman, açıklandı mı? İşte tarihler...

ÖABT NEDİR?

Kpss ÖABT açılımı öğretmenlik alan bilgisi testidir. Öğretmen adaylarının girmek zorunda olduğu sınav olarak nitelendirilir. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyen kişilerin bu sınava girmesi zorunludur.

2022 ÖABT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 ÖABT sınav tarihi 14 Ağustos 2022 'dir. 2022 yılında KPSS ÖABT sınavı 14 Ağustos tarihinde yapılacaktır. 14 Ağustos Pazar gününe denk gelmektedir.

ÖABT 2022 sınav tarihi : 14 Ağustos 2022 Pazar

ÖABT 2022 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ÖABT 2022 başvuru tarihi ise "24.05.2022 - 06.06.2022" aralığındadır. Yani ÖABT 2022 başvuru tarihleri 24 Mayıs ve 6 Haziran tarihleri arasındadır.

ÖABT AÇILIMI NEDİR?

ÖABT açılımı : Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi

ÖABT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bu sınav sonucuna göre kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımlarına başvuracak adayların aşağıdaki

genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) 18 yaşını tamamlamış olmak.

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir

suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin

güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,

edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık

suçlarından mahkûm olmamak.

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin 6'ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını

taşımak.

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı

yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmî sağlık kurullarından alınan raporların

incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

g) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

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