2022'nin ilk yardımcı kaynak destek paketi yayımlandı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca öğrenci ve öğretmenlere destek için ücretsiz sunulan yardımcı kaynak paketinin dördüncüsü paylaşıldı. Kaynak paketi ayrıca basılı olarak da tüm öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yüz yüze eğitim kararlılıkla sürdürülürken öğrenci ve öğretmenlere çeşitli kaynaklarla destek olmak için ekim ayından bu yana her ayın ilk haftasında yardımcı kaynak paketi paylaşılıyor. Her ayın ilk haftası erişime açılan paketlerin ocak ayına ait dördüncüsü bugün yayımlandı. Yardımcı kaynak destek paketinde; çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) örnek soru kitapçığı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) örnek soru kitapçıkları yer alıyor. Şimdiye kadar paylaşılan en geniş yardımcı kaynak seti özelliği taşıyan ocak ayı yardımcı kaynak destek paketine 'http://yardimcikaynaklar.meb.gov.tr' adresi üzerinden erişilebiliyor.

"Arkadaşlarımızın yoğun emekleri ile 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar olan sınıf düzeyleri için hazırladıkları Yardımcı Kaynak Destek Paketini 2021 yılında ekim, kasım ve aralık aylarında yayımlamıştık. Bu uygulamaya 2022 yılında da devam ediyoruz. Bugün ocak ayına ait destek paketini yayımladık. Tüm kaynaklara öğrenci ve öğretmenlerimiz kolaylıkla ulaşabilecekler. Diğer taraftan tüm öğrencilere bu kaynakları basılı olarak da ulaştıracağız. Şu ana kadar 23,5 milyona yakın yardımcı kaynağı basılı olarak öğrencilerimize ulaştırdık. Her ayın ilk haftası bu paketi yayımlamayı sürdüreceğiz. Ayrıca her ay yardımcı kaynak destek paketinin içeriğinde çeşitliliği de artıracağız. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum."

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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