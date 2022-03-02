2022'nin ilk 2 ayında 36 kadın öldü - Haberler

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2022'nin ilk 2 ayında 36 kadın öldü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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2022'nin ilk 2 ayında 36 kadın öldü

İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin devam ettiği belirtilerek, 2022'nin ilk 2 ayında 36 kadının hayatını kaybettiği ifade edildi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin devam ettiği belirtilerek, 2022'nin ilk 2 ayında 36 kadının hayatını kaybettiği ifade edildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelemiz devam ediyor. 2021 yılı ocak ve şubat aylarında 49, 2022 yılı ocak ve şubat aylarında 36 kadın hayatını kaybetti. Hedef 0 şiddet, 0 can kaybı" denildi.Paylaşımda ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından 2018 yılında hayata geçirilen Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) indirme linklerine yer verildi.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

İçişleri Bakanlığı, Ocak, Güncel, Haberler

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