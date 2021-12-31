2022 Milli Piyango Yılbaşı Özel çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2022 Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi kazanan numaralar hangileri? - Haberler
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2022 Milli Piyango Yılbaşı Özel çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2022 Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi kazanan numaralar hangileri?

2022 Milli Piyango Yılbaşı Özel çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2022 Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi kazanan numaralar hangileri?
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Milli Piyango çekilişinde heyecan devam ediyor. 17.00'de başlayan çekilişte kazanan ilk talihliler belli olmaya başladı. Vatandaşlar merakla 2022 Milli Piyango Yılbaşı Özel çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2022 Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi kazanan numaralar hangileri? sorularını araştırıyor.

Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Yılbaşı Özel Çekilişi 17:00'de başladı. Tüm Türkiye'nin gözünü çevirdiği 120 milyon liralık büyük ikramiye çekilişi ise 23:00'te yapılacak ve kazanan talihliler belli olacak. 17.00'de başlayan çekilişte bazı kazanan numaralar belli oldu. 2022 Milli Piyango Yılbaşı Özel çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2022 Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi kazanan numaralar hangileri? İşte açıklanan numaralardan bazıları...

2683183

4552864

2235206

2364344

2879455

3055229

4077312

4907435

7141746

7333210

7728011

7728896

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Alınan ve ikramiye kazanan bilet tam bilet ise ikramiyenin tümü, yarım bilet ise ikramiyenin yarısı, çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır.

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösterir ve Milli Piyango'da iki tane özel kategori bulunur. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki numara çekilir. Son basamağı bu iki numaradan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanır.

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/milli-piyango-oyun-kurallari adresinden ulaşılabilir.

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