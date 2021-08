2022 memur zammı ne zaman belli olacak?

Memur sendikaları ile hükümet arasında yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Peki, memur zammı 2021 ne kadar oldu? Memurlara ne kadar zam yapıldı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından bugün açıklanması beklenen anlaşma kapsamında, ek ödemeler ve diğer ödemelerle birlikte memur ve memur emeklilerinin zammı belli oldu. Peki, memur zammı ne kadar oldu? 20021 memurlara ne kadar zam yapıldı?

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Memurlarla ilgili toplu sözleşme görüşmeleri yasa gereği dün gece 24.00'de bitti. Ağustos ayı başında başlayan görüşmelerde bu yıl, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ortak teklif getirdi ve taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talep etti. Hükümetin ilk teklifi ise 2022 için altı aylık dönemler halinde yüzde 5+6 ve 2023 için ise yüzde 6+6 ve enflasyon farkları oldu. 12 Ağustos'ta açıklanan hükümet teklifinin ardından da sendikalarla Çalışma Bakanlığı arasında müzakere süreci devam etti.

Memur sendikaları ile hükümet arasında yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından bugün açıklanması beklenen anlaşma kapsamında, ek ödemeler ve diğer ödemelerle birlikte memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 19'lara yaklaştı.

Son dakikada bir sürpriz olmazsa, bugün 14.30 itibariyle anlaşmanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından açıklanması bekleniyor. 3600 ek gösterge, sözleşmeliler, aile yardımı, 4C'lilere ek ödeme anlaşılan başlıklar arasında bulunuyor.