2022 memur ve emekli maaş zam oranı belli oldu - Haberler Ekonomi
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2022 memur ve emekli maaş zam oranı belli oldu

2022 memur ve emekli maaş zam oranı belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Aralık ayı enflasyon verisini açıklanmasıyla memur, memur emeklisi ve işçi emeklilerinin alacakları zamlar belli oldu.

Aralık ayı enflasyon verisini açıklanmasıyla memur, memur emeklisi ve işçi emeklilerinin alacakları zamlar belli oldu. Memur ve memur emeklisine yüzde 5+22,48, işçi emeklisine yüzde 25,48 zam yapılacak. Maaşlara iyileştirme yapılması bekleniyor.

Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklisine yüzde 5+22,48, işçi emeklisine yüzde 25,48 zam yapılacak. Emekliler toplu sözleşme gereği 2022 yılı ocak ayı yüzde 5 zam alacaklardı. Bu orana 6 aylık enflasyon farkı da eklendi. Buna göre en düşük memur maaşı 4 bin 444 liradan 5 bin 665 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 166 liradan 4 bin 37 liraya çıktı.

İyileştirme bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Toplantıda ek zam sözünün yerine getirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor. - İSTANBUL

TÜİK'in açıkladığı rakama göre enflasyon, Aralık 2021'de yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda yüzde 36,08 oldu.

TÜİK'in açıkladığı rakama göre enflasyon, Aralık 2021'de yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda yüzde 36,08 oldu.

 Son dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek! 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 oldu

Son dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek! 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 oldu

 Tüm gözler bu toplantıda! Kabine'nin gündeminde merakla beklenen zam oranları var

Tüm gözler bu toplantıda! Kabine'nin gündeminde merakla beklenen zam oranları var

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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