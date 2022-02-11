2022 kuran kursu öğretmeni atamaları ne zaman, kontenjan kaç? Bu sene kaç kuran kursu öğretmeni atanacak?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programına konuk oldu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erbaş, kuran kursu öğretmeni atamaları ile ilgili açıklama yaptı. Peki, Bu sene kaç kuran kursu öğretmeni atanacak?

2022 KURAN KURSU ÖĞRETMENİ ATAMALARI NE ZAMAN, KONTENJAN KAÇ?

Erbaş, atamalarla ilgili ise "Ramazan'a kadar 7 bin 800 atama yapacağız. Türkiye genelinde 10 bin kuran kursu öğretmenia ihtiyaç var. İmamı olmayan 10 bin camimiz var. 10 bin kuran kursu öğretmenine ihtiyacımız var." dedi.

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