2022 KPSS ne zaman?
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2022 KPSS ne zaman?

11.03.2021 16:02 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:09
2022 KPSS ne zaman?

KPSS başvuru tarihleri ÖSYM tarafından belirlendi. KPSS başvuru işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile yapabilecek. Peki, 2022 KPSS ne zaman?

2022 KPSS NE ZAMAN?

Kamu personeli olmak isteyenlerin gireceği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için tarihler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2022 Sınav Takvimi henüz açıklanmadı. 2022 KPSS Lisans ne zaman sorusuna verilecek muhtemel cevap 2022 Temmuz ayıdır.

Haber Yorumları (1)
................: 2021 bitmeden 2022 mi GELDİ. . .
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