Kpss 2022 başvuru tarihi için yüz binlerce kişi heyecanla bekliyor. ÖSYM Sınav takvimini bekleyenler 2022 KPSS başvuruları ne zaman? 2022 lise, ön lisans, lisans KPSS ne zaman? sorularını aratmaya başladı. 2022 KPSS ile ilgili detaylar haberimizde.

2022 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2022 ÖSYM sınav takvimi henüz açıklanmadı. Önümüzdeki günlerde 2022 sınav tarihinin duyurulması bekleniyor. 2020 yılında KPSS lisans başvuruları mayıs ayında başlamıştı. Ön lisans ve ortaöğretim başvuruları ise ağustos ayında başlamıştı.

KPSS AÇILIMI NEDİR?

KPSS sınavının açılımı "Kamu Personeli Seçme Sınavı" demektir.

KPSS NEDİR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, 18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konmuştur. Türkiye'de bazı devlet kurumlarına personel alımı için yapılır. Yönetmeliğin amacı Madde-1'de: "Bu Yönetmeliğin amacı, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel ilkeleri ile usul ve esaslarını tespit etmektir." şeklinde ifade edilmiştir. Söz konusu sınav, daha önceki senelerde uygulamada olan Devlet Memurluğu Sınavı (DMS) ve Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı'nın (KMS) birleşimi niteliğindedir. Sınavın ana amaçları arasında; kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak olan personel istihdamının, şeffaf ve adaletli bir biçimde gerçekleşmesi ve sınav rekabeti içinde personel kalitesini en üst düzeye çıkartmak sayılabilir.

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