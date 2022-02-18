2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden sporcular karşılandı - Haberler
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2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden sporcular karşılandı

AA, Müjdat Genç - Spor
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Milli sporcuların alanda karşılanması Türkiye Kaya Federasyonu Başkanı Ali Oto ile röportaj Yusuf Emre Fırat ile röportaj Özlem Ceren Dursun ile röportaj Ayşenur Duman ile röportaj ANKARA - 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden sporculardan Berkin Usta, Yusuf Emre Fırat, Ayşenur Duman...

Milli sporcuların alanda karşılanması

Türkiye Kaya Federasyonu Başkanı Ali Oto ile röportaj

Yusuf Emre Fırat ile röportaj

Özlem Ceren Dursun ile röportaj

Ayşenur Duman ile röportaj ANKARA - 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden sporculardan Berkin Usta, Yusuf Emre Fırat, Ayşenur Duman ve Özlem Ceren Dursun, Çin'den yurda döndü.

2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden sporcular karşılandı

2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden sporcular karşılandı

2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden sporcular karşılandı

AA / Müjdat Genç - Spor

Olimpiyat, Röportaj, Türkiye, Milli, Spor, Haberler

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