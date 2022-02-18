2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden sporcular karşılandı

Milli sporcuların alanda karşılanması

Türkiye Kaya Federasyonu Başkanı Ali Oto ile röportaj

Yusuf Emre Fırat ile röportaj

Özlem Ceren Dursun ile röportaj

Ayşenur Duman ile röportaj ANKARA - 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden sporculardan Berkin Usta, Yusuf Emre Fırat, Ayşenur Duman ve Özlem Ceren Dursun, Çin'den yurda döndü.