2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden sporcular karşılandı
AA, Müjdat Genç - Spor
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Milli sporcuların alanda karşılanması Türkiye Kaya Federasyonu Başkanı Ali Oto ile röportaj Yusuf Emre Fırat ile röportaj Özlem Ceren Dursun ile röportaj Ayşenur Duman ile röportaj ANKARA - 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden sporculardan Berkin Usta, Yusuf Emre Fırat, Ayşenur Duman...
Milli sporcuların alanda karşılanması
Türkiye Kaya Federasyonu Başkanı Ali Oto ile röportaj
Yusuf Emre Fırat ile röportaj
Özlem Ceren Dursun ile röportaj
Ayşenur Duman ile röportaj ANKARA - 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden sporculardan Berkin Usta, Yusuf Emre Fırat, Ayşenur Duman ve Özlem Ceren Dursun, Çin'den yurda döndü.