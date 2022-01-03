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2022 kira fiyatları ne kadar oldu?

2022 kira fiyatları ne kadar oldu?
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Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. Peki, 2022 kira fiyatları ne kadar oldu?

2018 yılından beri kira artışı 12 aylık TÜFE ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. TÜİK'in açıkladığı aralık enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 19,60 oldu. Böylece ocak ayında kiralara en fazla %19,60 oranında zam yapılabilecek. İşte kiraya göre fiyat artışları.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aralıkta TÜFE aylık %13,58, yıllık %36,08 arttı. Aralık ayında 12 aylık TÜFE ise %19,60 oldu. Buna göre, ocak ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %19,60 oldu.

• Mevcut kira bedeli: 1.000 lira

• Zam oranı: %19,60

• Zam bedeli: 196 lira

• Zamlı kira bedeli: 1.196 lira

Eski kira: 1.100 lira -Yeni kira: 1.315 lira

Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.435 lira

Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.554 lira

Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.674 lira

Eski kira: 1.500 lira -Yeni kira: 1.794 lira

Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.913 lira

Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 2.033 lira

Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.152 lira

Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.272 lira

Eski kira: 2.000 lira - Yeni kira: 2.392 lira

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