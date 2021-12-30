2022, 'Kamu Personeli Eğitim Atılım Yılı' ilan edildi

CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Ofisi, eğitim ve gelişim faaliyetlerine yönelik çalışmaların yenilikçi yöntemlerle devam etmesi ve kamu personeline ihtiyaca yönelik eğitimlerin verilmesi hedefiyle 2022 yılını 'Kamu Personeli Eğitim Atılım Yılı' ilan etti.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay yaptığı yazılı açıklamada, en ileri ekonomilerde olduğu gibi reel sektörün önünü açan ve hizmet kalitesini sürekli artıran nitelikli bir kamu hedeflediklerini ve bunun en önemli aracının personel eğitimi olduğu belirti. Atay, bu kapsamda, Ofis tarafından 2 yıldır hazırlanan eğitim ve geliştirme faaliyetleri raporlarında gelişime açık noktalar ve çözüm önerilerinin belirlendiği, yerli ve milli bir yazılım olan Uzaktan Eğitim Kapısı ile kapsayıcılık, sürdürülebilirlik ve fırsat eşitliği ilkeleri çerçevesinde eğitim faaliyetleri gerçekleştirildiğini belirtti. Atay, kamu kurumlarının hizmetine sunulduğu Nisan 2020 tarihinden bu yana Uzaktan Eğitim Kapısı'na 420 kamu kurumu ve 3,73 milyon çalışanın dahil edildiğini, 4 binden fazla eğitim faaliyeti ile Türkiye'nin dört bir yanından 1,65 milyon kamu çalışanının eğitim almasının sağlandığını kaydetti. Atay, kamu çalışanlarının dijital becerilerinin geliştirilmesi, eğitim faaliyetlerine standardizasyon getirilmesi ile kamuda 'Uzaktan Eğitim Kültürü' oluşturulduğunu ve platformda yer alan eğitimlerin izlenme sayısının 11,8 milyona ulaştığını bildirdi.

Açıklamaya göre; eğitim ve gelişim faaliyetlerine yönelik çalışmaların yenilikçi yöntemlerle devam etmesi ve kamu personeline ihtiyaca yönelik eğitimlerin verilmesi hedefiyle 2022 yılı Ofis tarafından 'Kamu Personeli Eğitim Atılım Yılı' ilan edildi. Açıklamada, "Bu kapsamda Uzaktan Eğitim Kapısında yapay zeka destekli güncel eğitim teknolojisi kullanılarak etkileşim içeren, eğitim esnasında ölçme ve değerleme yapılabilen ve ihtiyaca özel olarak geliştirilmiş eğitimlerin oranı artırılıyor. Eğitim alanların tercihleri de dikkate alınarak tasarlanan sistemde bireyselleştirilmiş öğrenme ortamları yaratılmakta ve eğitimlerin etkisi sürekli ölçülebilmekte. Veriye dayalı yönetim anlayışı ile ülkede eğitim ve geliştirme faaliyetlerine yönelik makro politikaların belirlenmesine katkı sağlayan İnsan Kaynakları Ofisi, Bakanlıklarca yürütülecek çalışmaları desteklemeye devam edecek" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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