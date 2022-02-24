2022 Formula 1 Türkiye'de mi düzenlenecek? 2022'de F1 Türkiye'de mi, Rusya'da mı? Biletler satışa sunuldu mu?
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Savaş ihtimali tüm planı bozdu! Rusya'nın elindeki dev organizasyonlarının durumu da merak ediliyor. 2022 Formula 1 Türkiye'de mi yapılacak? 2022'de F1 Türkiye'de mi, Rusya'da mı? Biletler satışa sunuldu mu? Türkiye listede var mı? sorularına yanıt aranıyor.
2022 Formula 1 Türkiye'de mi yapılacak sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi finalinin elinden alınması gündemde olan Rusya'ya bir darbe de Formula 1'den gelebilir. Formula 1'in resmi bilet satış sitesinde Rusya GP'nin kaldırıldığı ve yerine takvimde olmayan Türkiye Grand Prix'sinin eklendiği görüldü. Peki, 2022'de F1 Türkiye'de mi, Rusya'da mı? Biletler satışa sunuldu mu?
2022 FORMULA 1 TÜRKİYE'DE Mİ DÜZENLENECEK?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'taki ayrılıkçı yönetimlerin bağımsızlığını tanımasının ardından Formula 1'de sürpriz bir hamle geldi.
RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ GELMEDİ
Formula 1'in resmi bilet satış sitesinde Rusya GP'nin kaldırıldığı ve 2022 Türkiye Grand Prix'si için sayfa açıldığı görüldü. Normal şartlarda takvimde yer alamayan Türkiye GP'nin bu gelişme ile birlikte Rusya'nın yerine yarış takvimine girebileceği öne sürüldü. Formula 1 yönetiminden henüz konuya dair resmi bir açıklama gelmedi.