2022 FIFA Dünya Kupası için "geri sayım" başladı (2)

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ile Katar Proje ve Miras Yüksek Komitesi işbirliğiyle, başkent Doha'nın "Korniş" sahilinde kurulan Dünya Kupası geri sayım saati, törenle açıldı. Törene, Katar Olimpiyat Komitesi Başkanı Şeyh Joaan bin Hamad bin Khalifa Al Thani ve FIFA Başkanı Gianni Infantino katıldı. Törene eski Fransız milli futbolcu Marcel Desailly de katıldı.

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