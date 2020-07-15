2022 FIFA Dünya Kupası finali Lusail Stadı'nda Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda final maçının 80 bin kapasiteli Lusail Stadı'nda oynanacağı açıklandı.

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda final maçının 80 bin kapasiteli Lusail Stadı'nda oynanacağı açıklandı.

FIFA'dan yapılan açıklamada; 2022 Dünya Kupası'nın 21 Kasım'da 60 bin kapasiteli Al Bayt Stadı'nda ev sahibi Katar'ın maçıyla başlayacağı kaydedildi. Grup aşamasında günde 4 karşılaşmanın oynanacağı şampiyonanın finalinin ise 18 Aralık'ta 80 bin kapasiteli Lusail Stadı'nda yapılacağı bildirildi.

Kaynak: DHA