Hollanda-Türkiye maçını Daniele Orsato yönetecek
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Hollanda-Türkiye maçını Daniele Orsato yönetecek

Hollanda-Türkiye maçını Daniele Orsato yönetecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'nın, Hollanda ile oynayacağı müsabakada İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'nın, Hollanda ile oynayacağı müsabakada İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 7 Eylül Salı günü Hollanda ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. Johan Cruijff Arena'da saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını Fabiano Preti ve Alessandro Giallatini yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Doveri olacak. Maçta aynı ülkeden Maurizio Mariani VAR, Alberto Tegoni de AVAR olarak görev alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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