2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Hollanda: 6 Türkiye: 1 (Maç sonucu)

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında deplasmanda karşılaştığı Hollanda'ya 6-1 mağlup oldu ve gruptaki ilk yenilgisini aldı.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında deplasmanda karşılaştığı Hollanda'ya 6-1 mağlup oldu ve gruptaki ilk yenilgisini aldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Blind'in ceza sahası dışı sol tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

54. dakikada sol kanattan Bergwijn'in arka direğe ortasında Berghuis'in kafa ile indirdiği topu Depay kale önünde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 4-0

79. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pasında defasın arkasına sarkan Ozan Tufan'ın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

80. dakikada Koopmeiners'in pasında defansın arkasına sarkan Til'in ceza sahası içine girişte kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 5-0

85. dakikada Gravenberch'in ceza yayından vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90. dakikada sağ kanattan Rensch'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Malen'in topu düzelterek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 6-0

90+2. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası içindeki baskısı sonucu kazanılan topta Cengiz Ünder meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 6-1

Stat: Johan Cruijff

Hakemler: Daniele Orsato xx, Fabiano Preti xx, Alessandro Giallatini xx

Hollanda: Bijlow xx, Dumfries xx (Rensch dk. 71 x), de Vrij xx, Van Dijk xx, Blind xx, Wijnaldum xxx (Til dk. 61 xx), Frenkie de Jong xxx (Koopmeiners dk. 46 xx), Klaassen xxx (Gravenberch dk. 71 x), Berghuis xxx, Depay xxx, Bergwijn xxx (Malen dk. 61 xx)

Yedekler: Krul, Drommel, J.Timber, de Ligt, Malacia, de Roon, Weghorst

Teknik Direktör: Louis Van Gaal

Türkiye: Uğurcan Çakır x, Kaan Ayhan x, Merih Demiral x, Çağlar Söyüncü x, Mert Müldür x, Okay Yokuşlu x, Orkun Kökçü x (Ozan Tufan dk. 46 x), Cengiz Ünder x, Hakan Çalhanoğlu x (Halil Dervişoğlu dk. 86 ?), Kenan Karaman x (Ozan Kabak dk. 46 x), Burak Yılmaz x (Kerem Aktürkoğlu dk. 65 x)

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Abdülkerim Bardakcı, Salih Uçan, Yusuf Yazıcı, Rıdvan Yılmaz, Taylan Antalyalı, Efecan Karaca

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Klaassen (dk. 1), Depay (dk. 15, 38 pen., 54), Til (dk. 8), Malen (dk.90) (Hollanda), Cengiz Ünder (dk. 90+2) (Türkiye)

Kırmızı kart: Çağlar Söyüncü (dk. 44) (Türkiye)

Sarı kartlar: Orkun Kökçü, Okay Yokuşlu, Ozan Kabak (Türkiye), Wijnaldum, Van Dijk (Hollanda) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı