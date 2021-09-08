2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Hollanda: 3 Türkiye: 0 (İlk yarı)

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında deplasmanda Hollanda ile karşılaşıyor.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında deplasmanda Hollanda ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Hollanda'nın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Berghuis'in sağ kanattan pasında ceza sahası içinde Klaassen topla buluştu. Klaassen kale önünde Depay ile verkaçın sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

16. dakikada Klaassen'in pasında defansın arkasına sarkan Depay'ın ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

25. dakikada Çağlar Söyüncü'nün kaleyi cepheden gören bir noktadan uzaktan yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bijlow'da kaldı.

36. dakikada ceza sahası içinde Çağlar Söyüncü'nün Klaassen'e yaptığı hareket sonrasında hakem Daniele Orsato penaltı noktasını gösterdi.

38. dakikada Depay'ın kullandığı penaltıda vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

44. dakikada orta sahanın sağ tarafında Depay'a yaptığı müdahale sonrasında Çağlar Söyüncü sarı kart gördü. Penaltı pozisyonundan da sarı kartı olan Çağlar oyun dışı kaldı.

Stat: Johan Cruijff

Hakemler: Daniele Orsato xx, Fabiano Preti xx, Alessandro Giallatini xx

Hollanda: Bijlow xx, Dumfries xx, de Vrij xx, Van Dijk xx, Blind xx, Wijnaldum xx, Frenkie de Jong xxx, Klaassen xxx, Berghuis xxx, Depay xxx, Bergwijn xxx

Yedekler: Krul, Drommel, J.Timber, de Ligt, Malacia, Malen, Til, de Roon, Gravenberch, Rensch, Weghorst, Koopmeiners

Teknik Direktör: Louis Van Gaal

Türkiye: Uğurcan Çakır x, Kaan Ayhan x, Merih Demiral x, Çağlar Söyüncü x, Mert Müldür x, Okay Yokuşlu x, Orkun Kökçü x, Cengiz Ünder x, Hakan Çalhanoğlu x, Kenan Karaman x, Burak Yılmaz x

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Abdülkerim Bardakcı, Ozan Tufan, Salih Uçan, Yusuf Yazıcı, Rıdvan Yılmaz, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Efecan Karaca, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Klaassen (dk. 1), Depay (dk. 15 ve 38 pen.) (Hollanda)

Kırmızı kart: Çağlar Söyüncü (dk. 44) (Türkiye)

Sarı kartlar: Orkun Kökçü, Okay Yokuşlu (Türkiye), Wijnaldum (Hollanda) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı