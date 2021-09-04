2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Cebelitarık: 0 - Türkiye: 3 (Maç sonucu)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Cebelitarık: 0 - Türkiye: 3 (Maç sonucu)

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Cebelitarık: 0 - Türkiye: 3 (Maç sonucu)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçında deplasmanda karşılaştığı Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçında deplasmanda karşılaştığı Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Tjay de Barr'ın vuruşunda top sağ direğe çarparak oyun alanına döndü.

54. dakikada Hakan Çalhanoğlu ile verkaçından sonra defansın arkasına sarkan Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

64. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza yayı içinden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

65. dakikada sol kanattan Efecan Karaca'nın pasında topu alan Hakan Çalhanoğlu'nun uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

78. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Roy Chipolina'nın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı çeldi.

83. dakikada sağ kanattan Mert Müldür'ün ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Kenan Karaman'ın topu düzeltip vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3

89. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Hakan Çalhanoğlu'nun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

90+1. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pasında defansın arkasına sarkan Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda kaleci Dayle Coeling meşin yuvarlağı çeldi.

Stat: Victoria

Hakemler: Kristo Tohver xx, Silver Koiv xx, Sten Klaasen xx

Cebelitarık: Dayle Coeling x, Graeme Torrilla x, Roy Chipolina x, Aymen Mouelhi x, Ethan Britto ? (Alain Pons dk. 34 x), John Sergeant x, Scott Wiseman x, Julian Valarino x, Tjay de Barr x (Styche dk. 73 x), Kian Ronan x, Anthony Hernandez x (Jamie Coombes dk. 69 x)

Yedekler: Gibraltar, Goldwin, Banda, Jolley, J. Chipolina, Bosio, Felipez, Badr, Morgan, E. Santos, J. Coombes

Teknik Direktör: Julio Ribas

Türkiye: Uğurcan Çakır xx, Zeki Çelik x (Hakan Çalhanoğlu dk. 46 xxx), Kaan Ayhan xx, Çağlar Söyüncü xx (Rıdvan Yılmaz dk. 81 ?), Mert Müldür xx, Taylan Antalyalı x (Kenan Karaman dk. 46 xx), Efecan Karaca xx, Orkun Kökçü xx, Yusuf Yazıcı xx, Kerem Aktürkoğlu xx (Merih Demiral dk. 65 xx), Enes Ünal x (Halil Dervişoğlu dk. 46 xxx)

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Okay Yokuşlu, Alpaslan Öztürk, Cengiz Ünder, Salih Uçan, Ozan Kabak

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Halil Dervişoğlu (dk. 54), Hakan Çalhanoğlu (dk. 65), Kenan Karaman (dk. 83) (Türkiye)

Sarı kartlar: Orkun Kökçü (Türkiye), Ethan Britto, Tjay de Barr (Cebelitarık)

(İHA)

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Cebelitarık: 0 - Türkiye: 3 (Maç sonucu)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Cebelitarık: 0 - Türkiye: 3 (Maç sonucu)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Cebelitarık: 0 - Türkiye: 3 (Maç sonucu)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Cebelitarık: 0 - Türkiye: 3 (Maç sonucu)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Cebelitarık: 0 - Türkiye: 3 (Maç sonucu)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Cebelitarık: 0 - Türkiye: 3 (Maç sonucu)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Cebelitarık: 0 - Türkiye: 3 (Maç sonucu)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Cebelitarık: 0 - Türkiye: 3 (Maç sonucu)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Cebelitarık: 0 - Türkiye: 3 (Maç sonucu)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Cebelitarık: 0 - Türkiye: 3 (Maç sonucu)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Cebelitarık: 0 - Türkiye: 3 (Maç sonucu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de 20 bin 33 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 20 bin 33 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti.
ABD, Katar ve Türkiye ile Kabil havalimanının yeniden açılması için yakın çalıştıklarını açıkladı
ABD, Katar ve Türkiye ile Kabil havalimanının yeniden açılması için yakın çalıştıklarını açıkladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Arif Çetin Tanju Özcan Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Düm Tek Tek Demet Akalın
Spor Muslera Ali Öztürk Umut Meraş Samet Aybaba Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Cebelitarık: 0 - Türkiye: 3 (Maç sonucu) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 23:54:34. #1.16#

title