2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Cebelitarık: 0 Türkiye: 0 (İlk yarı)
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2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Cebelitarık: 0 Türkiye: 0 (İlk yarı)

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Cebelitarık: 0 Türkiye: 0 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçında deplasmanda Cebelitarık ile karşı karşıya geliyor.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçında deplasmanda Cebelitarık ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Kaan Ayhan'ın uzun pasında defansın arkasına sarkan Efecan Karaca ceza sahası içinde Britto tarafından düşürülünce hakem Kristo Tohver penaltı noktasını gösterdi.

4. dakikada Enes Ünal'ın kullandığı penaltıda kaleci Dayle Coeling meşin yuvarlağı kornere çeldi.

12. dakikada sol taraftan Orkun Kökçü'nün kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Kaan Ayhan kafa pasıyla topu çevirdi. Altıpasta bulunan Mert Müldür'ün vuruşunda kaleci Dayle Coeling meşin yuvarlağı çıkardı.

20. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında topu alan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içi sol tarafından şutunda kaleci Dayle Coeling meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

43. dakikada orta sahada topu alan Tjay de Barr'ın topla ilerleyip ceza sahası içine girip, yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

Stat: Victoria

Hakemler: Kristo Tohver xx, Silver Koiv xx, Sten Klaasen xx

Cebelitarık: Dayle Coeling x, Graeme Torrilla x, Roy Chipolina x, Aymen Mouelhi xx, Ethan Britto ? (Alain Pons dk. 34 ?), John Sergeant x, Scott Wiseman x, Julian Valarino x, Tjay de Barr x, Kian Ronan x, Anthony Hernandez x

Yedekler: Yedekler: Gibraltar, Goldwin, Banda, Jolley, J. Chipolina, Bosio, Felipez, Badr, Styche, Morgan, E. Santos, J. Coombes

Teknik Direktör: Julio Ribas

Türkiye: Uğurcan Çakır x, Zeki Çelik x, Kaan Ayhan x, Çağlar Söyüncü x, Mert Müldür x, Taylan Antalyalı x, Efecan Karaca x, Orkun Kökçü x, Yusuf Yazıcı x, Kerem Aktürkoğlu x, Enes Ünal x

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Alpaslan Öztürk, Cengiz Ünder, Salih Uçan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Ozan Kabak, Halil Dervişoğlu

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Sarı kartlar: Orkun Kökçü (Türkiye), Ethan Britto, Tjay de Barr (Cebelitarık) - İSTANBUL

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Cebelitarık: 0 Türkiye: 0 (İlk yarı)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Cebelitarık: 0 Türkiye: 0 (İlk yarı)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Cebelitarık: 0 Türkiye: 0 (İlk yarı)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Cebelitarık: 0 Türkiye: 0 (İlk yarı)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Cebelitarık: 0 Türkiye: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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