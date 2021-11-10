2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9. hafta başlıyor - Haberler Spor
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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9. hafta başlıyor

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9. hafta başlıyor

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9. hafta heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9. hafta heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nın Avrupa kıtası elemeleri 9. haftası, 3 gün içinde oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Elemelerde yarın, A, B, H ve J gruplarında 10, 12 Kasım Cuma günü C, F ve I gruplarında 8, 13 Kasım Cumartesi günü ise D, E ve G gruplarında 7 maç yapılacak.

G Grubu'nda 15 puanla 3. sırada yer alan A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık ile 13 Kasım Cumartesi günü karşılaşacak. Futbolseverler, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı TRT 1'den takip edebilecek.

Elemelerde 9. haftanın programı şöyle:

Yarın:

A Grubu:

20.00 Azerbaycan - Lüksemburg

22.45 İrlanda Cumhuriyeti - Portekiz

B Grubu:

20.00 Gürcistan - İsveç

22.45 Yunanistan - İspanya

H Grubu:

20.00 Rusya - Kıbrıs Rum Kesimi

22.45 Malta - Hırvatistan

22.45 Slovakya - Slovenya

J Grubu:

20.00 Ermenistan - Kuzey Makedonya

22.45 Almanya - Lihtenştayn

22.45 Romanya - İzlanda

12 Kasım Cuma:

C Grubu:

22.45 İtalya - İsviçre

22.45 Kuzey İrlanda - Litvanya

F Grubu:

20.00 Moldova - İskoçya

22.45 Avusturya - İsrail

22.45 Danimarka - Faroe Adaları

I Grubu:

22.45 Andorra - Polonya

22.45 İngiltere - Arnavutluk

22.45 Macaristan - San Marino

13 Kasım Cumartesi:

D Grubu:

17.00 Bosna Hersek - Finlandiya

22.45 Fransa - Kazakistan

E Grubu:

22.45 Belçika - Estonya

22.45 Galler - Belarus

G Grubu:

20.00 Norveç - Letonya

20.00 Türkiye - Cebelitarık

22.45 Karadağ - Hollanda

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri
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