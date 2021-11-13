2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'ı 6-0 yenip 18 puana ulaşan Türkiye, Norveç'in Letonya'yla 0-0 berabere kalması...
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'ı 6-0 yenip 18 puana ulaşan Türkiye, Norveç'in Letonya'yla 0-0 berabere kalması sonrası averajla 2. sıraya yükseldi.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'ı 6-0 yenip 18 puana ulaşan Türkiye, Norveç'in Letonya'yla 0-0 berabere kalması sonrası averajla 2. sıraya yükseldi.
#BizimÇocuklar Dünya Kupası Elemeleri G grubu 9. maçında #Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti.— Haberler (@Haberler) November 13, 2021
????Sizce maçın futbolcusu kimdi?
AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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