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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasında 8 maç oynandı.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasında 8 maç oynandı.

C Grubu mücadelesinde İtalya, sahasında ağırladığı İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Widmer'in 11. dakikadaki golüyle geriye düşen İtalya, 36. dakikada Lorenzo ile beraberliği sağlarken, 90. dakikada Jorginho ile penaltı atışından yararlanamadı.

I Grubu'nda Wembley Stadı'nda Arnavutluk ile karşılaşan İngiltere, Harry Kane'in "hat-trick" yaptığı maçta Maguire ve Henderson'ın da skora katkısıyla rakibini 5-0 mağlup etti.

Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Danimarka, sahasında Faroe Adaları'nı 3-1 yendi. Gruptaki 9. maçından da galibiyetle ayrılan ev sahibi ekip, ilk kez kalesinde gol gördü.

Alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu

İtalya-İsviçre: 1-1

Kuzey İrlanda-Litvanya: 1-0

F Grubu

Moldova-İskoçya: 0-2

Avusturya-İsrail: 4-2

Danimarka-Faroe Adaları: 3-1

I Grubu

Andorra-Polonya: 1-4

İngiltere-Arnavutluk: 5-0

Macaristan-San Marino: 4-0

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AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri

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