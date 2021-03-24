2022 FIFA Dünya Kupası (Avrupa) eleme grupları! Hangi takım hangi grupta yer alıyor?

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa kıtası eleme maçları yarın başlayacak. Milli takımımız G grubunda yer alıyor. Peki hangi takım hangi grupta yer alır? Türkiye'nin grubundaki diğer takımlar hangileri? 2022 FIFA Dünya Kupası eleme maçları ve turnuva maçları ne zaman yapılacak?