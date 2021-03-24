2022 FIFA Dünya Kupası (Avrupa) eleme grupları! Hangi takım hangi grupta yer alıyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

2022 FIFA Dünya Kupası (Avrupa) eleme grupları! Hangi takım hangi grupta yer alıyor?

24.03.2021 00:42 | Son Güncelleme: 24.03.2021 00:48
2022 FIFA Dünya Kupası (Avrupa) eleme grupları! Hangi takım hangi grupta yer alıyor?

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa kıtası eleme maçları yarın başlayacak. Milli takımımız G grubunda yer alıyor. Peki hangi takım hangi grupta yer alır? Türkiye'nin grubundaki diğer takımlar hangileri? 2022 FIFA Dünya Kupası eleme maçları ve turnuva maçları ne zaman yapılacak?

2022 FIFA Dünya Kupası'nın yaklaşmasının ardından futbol severler hangi takımın hangi eleme grubunda olacağını merak etti. Sizler için 2022 Dünya Kupası Avrupa Kıtası eleme gruplarındaki tüm takımların isimlerini paylaşacağız.

2022 FIFA DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEME GRUPLARI

A GRUBU

  • Portekiz
  • Sırbistan
  • İrlanda Cumhuriyeti
  • Lüksemburg
  • Azerbaycan

B GRUBU

  • İspanya
  • İsveç
  • Yunanistan
  • Gürcistan
  • Kosova

C GRUBU

  • İtalya
  • İsviçre
  • Kuzey İrlanda
  • Bulgaristan
  • Litvanya

D GRUBU

  • Fransa
  • Ukrayna
  • Finlandiya
  • Bosna Hersek
  • Kazakistan

E GRUBU

  • Belçika
  • Galler
  • Çek Cumhuriyeti
  • Belarus
  • Estonya

F GRUBU

  • Danimarka
  • Avusturya
  • İskoçya
  • İsrail
  • Faroe Adaları
  • Moldova

G GRUBU

  • Hollanda
  • TÜRKİYE
  • Norveç
  • Karadağ
  • Letonya
  • Cebelitarık

H GRUBU

  • Hırvatistan
  • Slovakya
  • Rusya
  • Slovenya
  • Güney Kıbrıs Rum Kesimi
  • Malta

I GRUBU

  • İngiltere
  • Polonya
  • Macaristan
  • Arnavutluk
  • Andorra
  • San Marino

J GRUBU

  • Almanya
  • Romanya
  • İzlanda
  • Kuzey Makedonya
  • Ermenistan
  • Lichtenstein

2022 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ TÜRKİYE HANGİ GRUPTA?

Ülkemiz G grubunda yer alıyor. G grubunda; Hollanda, Norveç ,Karadağ, Letonya ve Cebelitarık vardır.

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Berrak Tüzünataç İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Gökhan Gönül Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şişli Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 2022 FIFA Dünya Kupası (Avrupa) eleme grupları! Hangi takım hangi grupta yer alıyor? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 00:50:31. #1.16#
title