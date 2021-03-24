2022 FIFA Dünya Kupası (Avrupa) eleme grupları! Hangi takım hangi grupta yer alıyor?
24.03.2021 00:42 | Son Güncelleme: 24.03.2021 00:48
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa kıtası eleme maçları yarın başlayacak. Milli takımımız G grubunda yer alıyor. Peki hangi takım hangi grupta yer alır? Türkiye'nin grubundaki diğer takımlar hangileri? 2022 FIFA Dünya Kupası eleme maçları ve turnuva maçları ne zaman yapılacak?
2022 FIFA Dünya Kupası'nın yaklaşmasının ardından futbol severler hangi takımın hangi eleme grubunda olacağını merak etti. Sizler için 2022 Dünya Kupası Avrupa Kıtası eleme gruplarındaki tüm takımların isimlerini paylaşacağız.
2022 FIFA DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEME GRUPLARI
A GRUBU
- Portekiz
- Sırbistan
- İrlanda Cumhuriyeti
- Lüksemburg
- Azerbaycan
B GRUBU
- İspanya
- İsveç
- Yunanistan
- Gürcistan
- Kosova
C GRUBU
- İtalya
- İsviçre
- Kuzey İrlanda
- Bulgaristan
- Litvanya
D GRUBU
- Fransa
- Ukrayna
- Finlandiya
- Bosna Hersek
- Kazakistan
E GRUBU
- Belçika
- Galler
- Çek Cumhuriyeti
- Belarus
- Estonya
F GRUBU
- Danimarka
- Avusturya
- İskoçya
- İsrail
- Faroe Adaları
- Moldova
G GRUBU
- Hollanda
- TÜRKİYE
- Norveç
- Karadağ
- Letonya
- Cebelitarık
H GRUBU
- Hırvatistan
- Slovakya
- Rusya
- Slovenya
- Güney Kıbrıs Rum Kesimi
- Malta
I GRUBU
- İngiltere
- Polonya
- Macaristan
- Arnavutluk
- Andorra
- San Marino
J GRUBU
- Almanya
- Romanya
- İzlanda
- Kuzey Makedonya
- Ermenistan
- Lichtenstein
2022 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ TÜRKİYE HANGİ GRUPTA?
Ülkemiz G grubunda yer alıyor. G grubunda; Hollanda, Norveç ,Karadağ, Letonya ve Cebelitarık vardır.