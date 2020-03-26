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Avustralya, basketbol, Rusya, Spor

2022 FIBA Kadınlar Dünya Kupası, Avustralya'da düzenlenecek

Basketbol 2022 FIBA Kadınlar Dünya Kupası, Avustralya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

26.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:56
2022 FIBA Kadınlar Dünya Kupası, Avustralya'da düzenlenecek

Basketbol 2022 FIBA Kadınlar Dünya Kupası, Avustralya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

FIBA'dan yapılan açıklamada, Avustralya ve Rusya'nın aday olduğu ev sahipliği için yönetim kurulu tarafından video konferans yöntemiyle oylama gerçekleştirildiği duyuruldu.

Açıklamada, iki ülke federasyonlarının sunumlarının ardından yapılan oylama sonucu Avustralya'nın 2022 FIBA Kadınlar Dünya Kupası ev sahipliğini üstlenme hakkı kazandığı belirtildi.

Sydney şehrinde Eylül-Ekim 2022'de düzenlenecek ve 10 gün sürecek turnuvada 12 ülke mücadele edecek.

Organizasyon, 1994'ten sonra ikinci kez Avustralya'da düzenlenecek.

Kaynak: AA

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