2022 Eskrim Avrupa Şampiyonası Antalya'da düzenlenecek - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2022 Eskrim Avrupa Şampiyonası Antalya'da düzenlenecek

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
2022 Eskrim Avrupa Şampiyonası Antalya'da düzenlenecek

2022 Eskrim Avrupa Şampiyonası için aday ülkeler arasında yer alan Türkiye, Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleştirilen Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) Genel Kurulu'nda ev sahibi ülke seçildi.

2022 Eskrim Avrupa Şampiyonası için aday ülkeler arasında yer alan Türkiye, Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleştirilen Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) Genel Kurulu'nda ev sahibi ülke seçildi.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından yapılan açıklamaya göre, oylamada Türkiye'nin diğer aday ülkeler İsviçre ve Bulgaristan'ı bir oy fark ile geride bırakması sonucu haziran ayında yapılması planlanan 2022 Eskrim Büyükler Avrupa Şampiyonası'nın Antalya'da düzenlenmesine karar verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEF Başkanı Murat Atalı, Türkiye'de böylesine önemli bir organizasyonun yapılacak olmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Milli sporcularla Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini anlatan Atalı, "Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek diğer ülke eskrimcileri ve kafilelerini layığıyla ağırlamak için tüm gayretimizle çalışacağız. Ülkemiz uluslararası organizasyonlara ev sahipliği konusunda defalarca kendini kanıtlamıştır. Biz de bakanlığımız ile birlikte bunlara bir yenisini daha ekleyeceğiz. Bu anlamda bizlerden desteklerini ve katkılarını esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri
Liderliği kaptıran Türkiye, Dünya Kupası'na nasıl gider? İşte tüm senaryolar

Liderliği kaptıran Türkiye, Dünya Kupası'na nasıl gider? İşte tüm senaryolar

 Şenol Güneş sonrası herkes A Milli Takım'a Okan Buruk'u istiyor! Gündemin zirvesine oturdu

Şenol Güneş sonrası herkes A Milli Takım'a Okan Buruk'u istiyor! Gündemin zirvesine oturdu

 A Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi sona erdi

A Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi sona erdi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli
Magazin Beren Saat Derya Baykal
Spor Burak Yılmaz Diego Fatih Terim Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Binali Yıldırım Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 2022 Eskrim Avrupa Şampiyonası Antalya'da düzenlenecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 18:47:02. #1.12#