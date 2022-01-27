2022 emekli ek ödeme ne zaman verilecek? Nasıl ödenecek, para nereden alınacak?

2022 emekli ek ödeme ne zaman verilecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Emekli maaş zammının, belirlenmesinin ardından gözler zam farkının yatacağı tarihe çevrildi. Emekli maaşlarına ek zammı da içeren kanun teklifi, Genel Kurul'da toplantı yeter sayısına ulaşılamayınca yasalaşması gecikmişti.

EMEKLİ EK ÖDEME NE ZAMAN VERİLECEK?

Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 386 bin 565 kişinin 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylıklarını aldıkları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak'ta ödenecek.

EMEKLİ MAAŞ ZAM FARKI NASIL ÖDENECEK?

5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.386.565 kişinin 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2022 tarihinde ödenecektir. Buna göre;

Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,

Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,

Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında,

aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 3.648.011.335,11 TL'dir.

5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır.

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 79'uncu maddesi gereğince; harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre yılın en geç ilk üç ayı içinde ek ödeme ödenmektedir. Bu kapsamdaki 59.258 kişiye yapılacak toplam ödeme 308.742.058,77 TL'dir.

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