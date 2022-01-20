"2022 Edirne Yılı" çalışmaları kapsamında Edirne heyetinden Ankara ziyareti

ANKARA (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve beraberindeki heyet, "2022 Edirne Yılı" tanıtım çalışmaları kapsamında Ankara'ya gitti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gürkan, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gürkan'ın başkanlığını yaptığı Edirne heyeti Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu. Heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerken Gürkan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Edirne heyeti, Anıtkabir ziyaretinin ardından TBMM'de temaslarda bulundu.

Heyet, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar'ı ziyaret ederek, 2022 Edirne Yılı ile ilgili yapılacak çalışmaları anlattı.