"2022 Edirne Standı" EMITT'te ziyaretçilerini ağırlıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMİTT) kurulan 2022 Edirne Standı ilgi görüyor.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin en çok turist ağırlayan ilk 3 ilinden biri olan Edirne için hazırlanan 2022 Edirne Standı'nın EMITT'te yerini aldığı belirtildi.

Edirne standının dünyanın dört bir yanından gelen turizmcileri 9-12 Şubat'ta 2. Hal/A-286 numaralı alanda ağırlayacağı aktarılan açıklamada, "İstanbul Beylikdüzü TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuarda Edirne Belediyesi de yer aldı. Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi, Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Keşan Belediyesi, Uzunköprü Belediyesi, Trakya Kalkınma Ajansı, Edirne Soros Turizm Altyapı Hizmetleri Birliği, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla oluşturulan Edirne standı ilk günden büyük ilgi görüyor." ifadeleri kullanıldı.

Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın, standı ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Edirnekari ve minyatür altın kemer hediye ettiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, misafirlere Edirne tava ciğeri ikram ederken, Karağaç'ın acı biberi, badem ezmesi, deva-i misk gibi Edirne'ye özgü lezzetlerde büyük ilgi gördü. Edirnekari de en çok dikkat çeken el sanatlarından biri oldu. Fuara katılanlar, Kırkpınar'da 3 yıl üst üste başpehlivan olana ebedi olarak verilen minyatür altın kemerle fotoğraf çektirdi.

Dünya'nın dört bir yanından gelen turizmcileri ağırlayan ve her geçen yıl daha da büyük bir kitleye ulaşan EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm Fuarı 12 Şubat tarihine kadar İstanbul Beylikdüzü TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde misafirlerini ağırlamaya devam edecek."