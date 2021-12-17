"2022 Dünya Rafting Kupası" Bursa'da düzenlenecek

BURSA (AA) - Dünya Rafting Federasyonu (WRF) tarafından 2022 yılı faaliyet takvimine alınan Dünya Kupası'nın, Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yapılacağı bildirildi.

Orhaneli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ve Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt'un koordineli çalışmaları sonucunda 2022 Dünya Rafting Kupası, Orhaneli'de gerçekleştirilecek.

Dünyanın dört bir yanından çok sayıda sporcunun bir araya geleceği yarışların 28 Mart-2 Nisan 2022 tarihlerinde yapılması planlanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ile Orhaneli Belediyesi tarafından hazırlanacak program çerçevesinde yarışların diğer dağ ilçeleri Keles, Harmancık ve Büyükorhan'ın da katılımıyla tüm yöreyi kapsayacak şekilde olması amaçlanıyor.

Dünya Kupası öncesinde uluslararası rafting hakemliği eğitiminin de Orhaneli'de yapılacağı, başvurularının 10-21 Ocak 2022 tarihlerinde Türkiye Rafting Federasyonunun resmi sayfasından kabul edileceği öğrenildi.

AA / Mustafa Bikeç - Spor Haberleri

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