2022 Dünya Kupası'nın 'rüşvetle Katar'a verildiği' iddiasına Fransa'da soruşturma hakimi atandı
Haberler » Dünya » 2022 Dünya Kupası'nın 'rüşvetle Katar'a verildiği' iddiasına Fransa'da soruşturma hakimi atandı - Haberler

2022 Dünya Kupası'nın 'rüşvetle Katar'a verildiği' iddiasına Fransa'da soruşturma hakimi atandı

Fransa’da FIFA 2022 Dünya Kupası organizasyonunun Katar'a verilmesiyle ilgili Ulusal Mali Savcılık Bürosunun yürüttüğü inceleme soruşturma hakimine devredildi.Eski UEFA Başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesiyle ilgili rüşvet almakla suçlanıyor

09.12.2019 18:59 | Son Güncelleme: 09.12.2019 18:59
2022 Dünya Kupası'nın 'rüşvetle Katar'a verildiği' iddiasına Fransa'da soruşturma hakimi atandı

'da FIFA 2022 Dünya Kupası organizasyonunun 'a verilmesiyle ilgili Ulusal Mali Savcılık Bürosunun yürüttüğü inceleme soruşturma hakimine devredildi.


Eski UEFA Başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesiyle ilgili "Kamu görevlisi olmadan aktif ve pasif rüşvette karışmakla" suçlanıyor. Platini, geçtiğimiz aylarda Fransız polisinin Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OCLCIFF) tarafından gözaltına alınıp sorgulanmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler