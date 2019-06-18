2022 Dünya Kupası'nı rüşvet karşılığında Katar'a vermekle suçlanan Platini gözaltına alındı

2022 Dünya Kupası'nı rüşvet karşılığında Katar'a vermekle suçlanan Platini gözaltına alındı

2022 Dünya Kupası'nı rüşvet karşılığında Katar'a vermekle suçlanan Platini gözaltına alındı.

2022 Dünya Kupası'nı rüşvet karşılığında Katar'a vermekle suçlanan Platini gözaltına alındı

Eski UEFA Başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası organizasyonunun Katar'a verilmesiyle ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Eski Fransız futbolcunun, 2022 Dünya Kupası'nın "rüşvet kaşılığında" Katar'a verilmesinde önemli rol oynadığı iddia ediliyor. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin danışmanı Sophie Dion da aynı soruşturma kapsamında gözaltında. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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