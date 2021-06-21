2022 Dünya Kupası ne zaman, nerede yapılacak?

EURO 2020 maçları devam ederken sporseverler 2022 Dünya Kupası'nı merak etti ve konu hakkına araştırmalar yaptı. 2022 Dünya Kupası hakkında 2022 Dünya Kupası ne zaman, nerede yapılacak gibi soruların yanıtları merak edildi.

Dünyanın en büyük futbol organizasyonu olma özelliğini taşıyan 2022 Dünya Kupası, şimdiden merak konusu olmaya başladı. Peki, 2022 Dünya Kupası ne zaman, nerede yapılacak?

2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

2022 FIFA Dünya Kupası Asya'da düzenlenecek olan 22. Dünya Kupasıdır. 2 Aralık 2010'da yapılan oylama sonucunda, FIFA tarafından açıklanan ev sahibi ülke Katar'dır.

Bu, Katar'ın ev sahipliği yaptığı ilk Dünya Kupası olacak. Katar Futbol Federasyonu tarafından organize edilecek olan turnuva, Orta Doğu'da düzenlenen ilk turnuva olacak.

32 takımın katılacağı turnuvanın grup aşamasında takımlar dörderli sekiz gruba ayrılacak ve her grupta takımlar tek devreli lig usulü mücadele edecek. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar son 16 turuna yükselecek. Ev sahibi Katar, otomatik olarak A1 pozisyonuna yerleşerek ilk maçını 21 Kasım 2022'de oynayacak.