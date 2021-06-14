2022 Dünya Kupası ne zaman? 2022 dünya kupası elemeleri!

Dünya Kupası 6 Haziran 2019 tarihinde başladı ve elemeler Mart 2022'de tamamlandı. Peki, 2022 Dünya Kupası ne zaman? 2022 dünya kupası elemeleri!

Dünya Kupası 6 Haziran 2019 tarihinde başladı ve elemeler Mart 2022'de tamamlandı. Peki, 2022 Dünya Kupası ne zaman? 2022 dünya kupası elemeleri!

2022 DÜNYA KUPASINE ZAMAN?

FIFA en büyük tunuvası Dünya Kupası için takvimini açıkladı. İlk kez Kış aylarında Katar'da düzenlenecek turnuvanın santrası 21 Kasım 2022'de yapılacak.

2022 DÜNYA KUPASI NEREDE OLACAK?

2022 Dünya Kupası'nın açılışı Al Khor şehrindeki 60 bin kişilik Al Bayt Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.