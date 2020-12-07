2022 Dünya Kupası maçları ne zaman? A Milli Takım'ın Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri ve maç tarihleri! Dünya kupası elemeleri nasıl belirlenir?

Sporseverlerin heyecanla beklediği kura çekiminde A Milli Takım'ın Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri ve maç tarihleri nedir? 2022 Dünya Kupası maçları ne zaman? Dünya kupası elemeleri nasıl belirlenir?

Merakla beklenen 2022 Dünya Kupası maçları ne zaman? A Milli Takım'ın Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri ve maç tarihleri! Dünya kupası elemeleri nasıl belirlenir?

A MİLLİ TAKIM AVRUPA ELEMESİ RAKİPLERİ!

İŞTE GRUPLAR

A GRUBU: Portekiz, Sırbistan, İrlanda Cumhuriyeti, Lüksemburg, Azerbaycan

B GRUBU: İspanya, İsveç, Yunanistan, Gürcistan, Kosova

C GRUBU: İtalya, İsviçre, Kuzey İrlanda, Bulgaristan, Litvanya

D GRUBU: Fransa, Ukrayna, Finlandiya, Bosna-Hersek, Kazakistan

E GRUBU: Belçika, Galler, Çekya, Belarus, Estonya

F GRUBU: Danimarka, Avusturya, İskoçya, İsrail, Faroe Adaları, Moldova

G GRUBU: Hollanda, TÜRKİYE, Norveç, Karadağ, Letonya, Cebelitarık

H GRUBU: Hırvatistan, Slovakya, Rusya, Slovenya, Kıbrıs Rum Kesimi, Malta

I GRUBU: İngiltere, Polonya, Macaristan, Arnavutluk, Andorra, San Marino

J GRUBU: Almanya, Romanya, İzlanda, Kuzey Makedonya, Ermenistan, Liechteinstein

DÜNYA KUPASI ELEMELERİNDE FORMAT NASIL?

Avrupa elemelerinde takımlar, 6'şarlı 5 ve 5'erli 5 gruba ayrıldı. Takımlar, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak. Bu karşılaşmalar, gelecek yıl mart ile kasım ayları arasında oynanacak. Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

DÜNYA KUPASI MAÇ TARİHLERİ!

1. Maçlar: 24-25 Mart 2021

2. Maçlar: 27-28 Mart 2021

3. Maçlar: 30-31 Mart 2021

4. Maçlar: 1-2 Eylül 2021

5. Maçlar: 4-5 Eylül 2021

6. Maçlar: 7-8 Eylül 2021

7. Maçlar: 8-9 Ekim 2021

8. Maçlar: 11-12 Ekim 2021

9. Maçlar: 11-13 Kasım 2021

10. Maçlar: 14-16 Kasım 2021

Play-off maçlarının tarihleri 24-25 ve 28-29 Mart 2022