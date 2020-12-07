2022 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2022 Dünya Kupası kura çekimi hangi kanalda?
Spor severlerin büyük merakla beklediği 2022 Dünya Kupası kura çekiminde hangi ülkeler var? 2022 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2022 Dünya Kupası kura çekimi hangi kanalda?
Avrupa elemelerinde takımlar, 6'şarlı 5 ve 5'erli 5 gruba ayrılarak yapılacak 2022 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2022 Dünya Kupası kura çekimi hangi kanalda?
2022 DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Covid-19 salgını nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirilecek kura çekimi 7 Aralık Pazartesi günü TSİ 20.00'de başlayacak. Kura çekimi TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
2022 DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİNDE HANGİ ÜLKELER VAR?
Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Avrupa elemelerinde kura torbaları şu şekilde:
1. torba: Belçika, Fransa, İngiltere, Portekiz, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Danimarka, Almanya, Hollanda
2. torba: Türkiye, İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya, Romanya
3. torba: Rusya, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Çekya, Norveç, Kuzey İrlanda, İzlanda, İskoçya, Yunanistan, Finlandiya
4. torba: Bosna Hersek, Slovenya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, İsrail, Belarus, Gürcistan, Lüksemburg
5. torba: Ermenistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Faroe Adaları, Azerbaycan, Estonya, Kosova, Kazakistan, Litvanya, Letonya, Andorra
6. torba: Malta, Moldova, Liechtenstein, Cebelitarık, San Marino