2022 Dünya Kupası, Tarihte İlk Kez Kış Aylarında Oynanacak

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası, 21 Kasım - 18 Aralık tarihleri arasında oynanacak.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Katar'ın evsahipliğinde düzenlenecek 2022 Dünya Kupasının kasım ve aralık aylarında yapılmasına karar verdi.

FIFA'dan yapılan açıklamada, FIFA İcra Kurulunun 2022 Dünya Kupasının kasım ve aralık aylarında düzenlenmesini onayladığı bildirildi. Organizasyon toplam 28 gün sürecek, final maçı ise Katar'ın Ulusal Günü olan 18 Aralık'ta yapılacak.

İLK KEZ YAZ AYLARINDA DÜZENLENMEYECEK

Katar'daki hava sıcaklıklarının futbolcuların ve taraftarların sağlığı açısından tehdit oluşturacağı gerekçesiyle 2022 Dünya Kupasının haziran-temmuz aylarında düzenlenmesi eleştiri topluyordu.

Dünya Kupası finallerinin hangi tarihlerde oynanması gerektiği aylardır tartışılmaktaydı.

(Deutsch Welle)

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YORUMLAR (15)

  • SSK EMEKLİSİ:
    PARANIN GÖZÜ KÖR OLSUN ;ADAMLAR BELKİDE HEM MİSAFİR TAKIMLARI HEMDE SEYİRCİLERİ BELEŞ FALAN AĞIRLAR LAR YOK BELKİ DE KURULU İYİ İKNA ETMİŞLER DİR
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  • AHLAKSIZLIK YAPMAYIN!:
    ahlaksızlık yapma adını değiştir insanlara saygı duy. efendimizin ismi kutsaldır biz müslümanlar için.
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  • GERÇEK ANDRESMO:
    Bizim için yaz-kış farketmez. Nasıl olsa gidemeyeceğiz. Yani boşuna program yapıpı lig tarihlerini değiştirmesin tff
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