2022 Dünya Kupası Gol çizgisi teknolojisi var mı? Dünya Kupası eleme grubu maçlarında Gol çizgisi teknolojisi olacak mı?

2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri başlarken turnuvada VAR sistemi olacak mı, gol çizgisi teknolojisi olacak mı merak edildi. Peki, Dünya Kupası maçlarında ve grup eleme maçlarında VAR sistemi aktif olacak mı? Video yardımcı hakem uygulaması olacak mı?

Dünya Kupası eleme maçlarında VAR sistemi var mı merak ediliyor. Ayrıca Gol çizgisi teknolojisi olacak mı araştırılıyor. 2022 Dünya Kupası VAR sistemi var mı? Dünya Kupası eleme grubu maçlarında VAR sistemi olacak mı?

GOL ÇİZGİSİ TEKNOLOJİSİ NEDİR?

Gol çizgisi teknolojisi, elektronik araçlar vasıtasıyla topun çizgiyi geçip geçmediğini tespit ederek hakeme yardımcı olan bir sistemdir. Gol çizgisi teknolojisinin amacı hakemlerin yetkisini almak değil karar vermelerine yardımcı olmaktır. Premier League, 2010 FIFA Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Futbol Şampiyonasında ortaya çıkan eleştirilerin ardından sisteme daha önce karşı çıkan FIFA, teknoloji için önerilen dokuz sistemi test etti ve sadece iki tanesi testlerden başarıyla geçti.

5 Temmuz 2012'de gol çizgisi teknolojisinin kullanımı Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından onaylandı. İki sistem ikinci bir test aşamasından geçirildi. FIFA Aralık 2012'de Brezilya'da düzenlenecek olan 2014 FIFA Dünya Kupası'nda gol çizgisi teknolojisini kullanacağını ilan etti. Diğer yandan teknoloji 2013'ten itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nde Major League Soccer'da kullanıldı. Ancak MLS'teki Kanada takımlarınin kaynak yetersizliği sebebiyle ev sahibi oldukları maçlarda kullanılmamaktadır. Gol çizgisi teknolojisi 2014 FIFA Dünya Kupası'ndaki 12 stadyuma yerleştirilen GoalControl sistemi vasıtasıyla uygulanmaktadır.

2022 DÜNYA KUPASI GRUP ELEME MAÇLARINDA VAR VE GOL ÇİZGİSİ VAR MI?

Dünya Kupası turnuvasında VAR sisteminin aktif olacağı tahmin ediliyor. Fakat Dünya Kupası grup eleme maçlarında VAR ve Gol çizgisi teknolojisi bulunmadığı düşünülmektedir. 24 Mart bugün oynanan Türkiye-Hollanda maçında hakemin VAR 'a gitmediği ve gol çizgisi teknolojisinin aktif olmadığı düşünülürse büyük bir olasılıkla grup eleme maçlarında VAR ve gol çizgisi teknolojisi olmayacak.