2022 Dünya Kupası elemeleri kura çekimi sonuçları nelerdir? Türkiye'nin rakipleri kimler?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

2022 Dünya Kupası elemeleri kura çekimi sonuçları nelerdir? Türkiye'nin rakipleri kimler?

07.12.2020 22:03 | Son Güncelleme: 07.12.2020 22:08
2022 Dünya Kupası elemeleri kura çekimi sonuçları nelerdir? Türkiye'nin rakipleri kimler?

Son Dakika: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kuraları çekildi. G Grubu'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın rakipleri kimlerdir? 2022 Dünya Kupası elemeleri kura çekimi sonuçları nelerdir?

Son Dakika: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kuraları çekildi. G Grubu'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın rakipleri kimlerdir? 2022 Dünya Kupası elemeleri kura çekimi sonuçları nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NELERDİR?

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kuraları çekildi. G Grubu'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın rakipleri Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık oldu.

Kura çekimi sonunda Türkiye, G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşti.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki gruplar şöyle:

A Grubu: Portekiz, Sırbistan, İrlanda, Lüksemburg, Azerbaycan

B Grubu: İspanya, İsveç, Yunanistan, Gürcistan, Kosova

C Grubu: İtalya, İsviçre, Kuzey İrlanda, Bulgaristan, Litvanya

D Grubu: Fransa, Ukrayna, Finlandiya, Bosna Hersek, Kazakistan

E Grubu: Belçika, Galler, Çekya, Belarus, Estonya

F Grubu: Danimarka, Avusturya, İskoçya, İsrail, Faroe Adaları, Moldova

G Grubu: Hollanda, Türkiye, Norveç, Karadağ, Letonya, Cebelitarık

H Grubu: Hırvatistan, Slovakya, Rusya, Slovenya, Kıbrıs Rum Kesimi, Malta

I Grubu: İngiltere, Polonya, Macaristan, Arnavutluk, Andorra, San Marino

J Grubu: Almanya, Romanya, İzlanda, Kuzey Makedonya, Ermenistan, Lihtenştayn

AVRUPA ELEMELERİ FORMATI

Avrupa elemelerinde takımlar, 6'şarlı 5 ve 5'erli 5 gruba ayrılacak.

Takımlar, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak. Bu karşılaşmalar, gelecek yıl mart ile kasım ayları arasında oynanacak.

Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.

Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

İlgili Haberler

2022 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman başlayacak? Hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Türkiye'nin rakipleri kimler?
2022 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman başlayacak? Hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Türkiye'nin rakipleri kimler?
2022 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2022 Dünya Kupası kura çekimi hangi kanalda?
2022 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2022 Dünya Kupası kura çekimi hangi kanalda?
2022 Dünya Kupası Kura çekimi, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2022 Dünya Kupası Kura çekimi, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Murat Kurum Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Ivana Sert Cem Yılmaz Yıldız Tilbe
Spor Falcao Okan Buruk Rıza Çalımbay Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Adana Bursa Çocuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 2022 Dünya Kupası elemeleri kura çekimi sonuçları nelerdir? Türkiye'nin rakipleri kimler? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 22:23:14. #1.15#
title