2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasına oynanan üç maçla devam edildi.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasına oynanan üç maçla devam edildi.
G Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, sahasında ağırladığı Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekibin gollerini Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (2), Merih Demiral, Serdar Dursun ve Mert Müldür attı.
Grupta oynanan diğer mücadelede Norveç, konuk ettiği Letonya ile golsüz berabere kaldı.
Bu galibiyetin ardından Norveç'le puanını (18) eşitleyen Türkiye, averajla ikinci sıraya yükseldi.
Grupta 9. haftanın son maçında Hollanda, deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak.
Öte yandan D Grubu'ndaki karşılaşmada Finlandiya, deplasmanda Bosna Hersek'i 3-1 yendi.
Ay-yıldızlı ekibin yer aldığı G Grubu'nda puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|Hollanda
|8
|6
|1
|1
|29
|6
|23
|19
|Türkiye
|9
|5
|3
|1
|25
|15
|10
|18
|Norveç
|9
|5
|3
|1
|15
|6
|9
|18
|Karadağ
|8
|3
|2
|3
|11
|11
|0
|11
|Letonya
|9
|1
|3
|5
|8
|13
|-5
|6
|Cebelitarık
|9
|0
|0
|9
|3
|40
|-37
|0
#BizimÇocuklar Dünya Kupası Elemeleri G grubu 9. maçında #Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti.— Haberler (@Haberler) November 13, 2021
????Sizce maçın futbolcusu kimdi?
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'ı 6-0 yenip 18 puana ulaşan Türkiye, Norveç'in Letonya'yla 0-0 berabere kalması...
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında Cebelitarık'ı 6-0 yendi ve puanını 18'e çıkardı.
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AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri