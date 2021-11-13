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2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasına oynanan üç maçla devam edildi.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasına oynanan üç maçla devam edildi.

G Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, sahasında ağırladığı Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekibin gollerini Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (2), Merih Demiral, Serdar Dursun ve Mert Müldür attı.

Grupta oynanan diğer mücadelede Norveç, konuk ettiği Letonya ile golsüz berabere kaldı.

Bu galibiyetin ardından Norveç'le puanını (18) eşitleyen Türkiye, averajla ikinci sıraya yükseldi.

Grupta 9. haftanın son maçında Hollanda, deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak.

Öte yandan D Grubu'ndaki karşılaşmada Finlandiya, deplasmanda Bosna Hersek'i 3-1 yendi.

Ay-yıldızlı ekibin yer aldığı G Grubu'nda puan durumu şöyle:

OGBMAYAv.Puan
Hollanda 86112962319
Türkiye 953125151018
Norveç 9531156918
Karadağ 83231111011
Letonya 9135813-56
Cebelitarık 9009340-370

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'ı 6-0 yenip 18 puana ulaşan Türkiye, Norveç'in Letonya'yla 0-0 berabere kalması...

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'ı 6-0 yenip 18 puana ulaşan Türkiye, Norveç'in Letonya'yla 0-0 berabere kalması...

 A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında Cebelitarık'ı 6-0 yendi ve puanını 18'e çıkardı.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında Cebelitarık'ı 6-0 yendi ve puanını 18'e çıkardı.

 A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İşte Dünya Kupası'na giden yolda tüm olasılıklar

A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İşte Dünya Kupası'na giden yolda tüm olasılıklar

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri

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