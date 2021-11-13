2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasına oynanan üç maçla devam edildi.

G Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, sahasında ağırladığı Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekibin gollerini Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (2), Merih Demiral, Serdar Dursun ve Mert Müldür attı.

Grupta oynanan diğer mücadelede Norveç, konuk ettiği Letonya ile golsüz berabere kaldı.

Bu galibiyetin ardından Norveç'le puanını (18) eşitleyen Türkiye, averajla ikinci sıraya yükseldi.

Grupta 9. haftanın son maçında Hollanda, deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak.

Öte yandan D Grubu'ndaki karşılaşmada Finlandiya, deplasmanda Bosna Hersek'i 3-1 yendi.

Ay-yıldızlı ekibin yer aldığı G Grubu'nda puan durumu şöyle: