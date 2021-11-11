2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

AA / Fatih Erel - Haberler | Spor
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftası, 5 maçla başladı.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftası, 5 maçla başladı.

Azerbaycan, evinde 21. dakikada 10 kişi kaldığı maçta Lüksemburg'a 3-1 yenildi.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasında 5 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Azerbaycan-Lüksemburg: 1-3

Gürcistan-İsveç: 2-0

Rusya-Güney Kıbrıs Rum Kesimi: 6-0

Ermenistan-Kuzey Makedonya: 0-5

Gecenin oynanacak diğer maçları ise şöyle:

İrlanda Cumhuriyeti-Portekiz, Yunanistan-İspanya, Slovakya-Slovenya, Malta-Hırvatistan, Almanya-Liechtenstein, Romanya-İzlanda

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title