2022 Dünya Gençler B Curling Şampiyonası - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2022 Dünya Gençler B Curling Şampiyonası

2022 Dünya Gençler B Curling Şampiyonası
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

2022 Dünya Gençler B Curling Şampiyonası'nda Türkiye, Hong Kong'u 10-3 mağlup etti.

2022 Dünya Gençler B Curling Şampiyonası'nda Türkiye, Hong Kong'u 10-3 mağlup etti.

Milli takım, Finlandiya'nın Lohja kentinde düzenlenen organizasyondaki 4. müsabakasında Hong Kong ile karşılaştı.

Rakibine 10-3 üstünlük kuran ay-yıldızlılar, B Grubu'ndaki 2. galibiyetini elde etti.

Türkiye, şampiyonadaki 5. maçını yarın Hollanda ile yapacak.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title