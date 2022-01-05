2022 Dünya Gençler B Curling Şampiyonası
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
2022 Dünya Gençler B Curling Şampiyonası'nda Türkiye, Hong Kong'u 10-3 mağlup etti.
2022 Dünya Gençler B Curling Şampiyonası'nda Türkiye, Hong Kong'u 10-3 mağlup etti.
Milli takım, Finlandiya'nın Lohja kentinde düzenlenen organizasyondaki 4. müsabakasında Hong Kong ile karşılaştı.
Rakibine 10-3 üstünlük kuran ay-yıldızlılar, B Grubu'ndaki 2. galibiyetini elde etti.
Türkiye, şampiyonadaki 5. maçını yarın Hollanda ile yapacak.
AA / Emre Doğan - Spor Haberleri
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