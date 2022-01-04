2022 Dünya Gençler B Curling Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Türkiye, Letonya'yı 9-1 yenerek ilk galibiyetine ulaştı.

Dünya Gençler B Curling Şampiyonası'nda erkekler mücadelesi Finlandiya'da devam ediyor.

Lohja kentindeki üçüncü maçında Letonya ile karşılaşan milli takım, rakibini 9-1 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, ilk 2 maçında Çekya'ya 12-5, İtalya'ya ise 8-3 kaybetmişti.

Türkiye, yarın Hong Kong ile karşı karşıya gelecek.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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