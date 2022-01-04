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2022 Dünya Gençler B Curling Şampiyonası

2022 Dünya Gençler B Curling Şampiyonası
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

2022 Dünya Gençler B Curling Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında İtalya'ya 8-3 yenildi.

2022 Dünya Gençler B Curling Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında İtalya'ya 8-3 yenildi.

Türkiye, Finlandiya'nın Lohja kentinde düzenlenen organizasyondaki ikinci maçında İtalya ile karşılaştı.

Rakibine 8-3 yenilen milli takım, akşam seansında Letonya ile mücadele edecek.

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AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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