2022 Dünya Gençler B Curling Şampiyonası
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
2022 Dünya Gençler B Curling Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında İtalya'ya 8-3 yenildi.
2022 Dünya Gençler B Curling Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında İtalya'ya 8-3 yenildi.
Türkiye, Finlandiya'nın Lohja kentinde düzenlenen organizasyondaki ikinci maçında İtalya ile karşılaştı.
Rakibine 8-3 yenilen milli takım, akşam seansında Letonya ile mücadele edecek.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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