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2022 Dünya Gençler B Curling Şampiyonası

2022 Dünya Gençler B Curling Şampiyonası
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

2022 Dünya Gençler B Curling Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Çekya'ya 12-5 yenildi.

2022 Dünya Gençler B Curling Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Çekya'ya 12-5 yenildi.

Dünya Gençler B Curling Şampiyonası'nda erkekler mücadelesi Finlandiya'da başladı.

Lohja kentindeki ilk maçında Çekya ile karşılaşan milli takım, rakibine 12-5 mağlup oldu.

Türkiye, yarın İtalya ve Letonya ile mücadele edecek.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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