2022 Dünya Gençler B Curling Şampiyonası
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
2022 Dünya Gençler B Curling Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Çekya'ya 12-5 yenildi.
2022 Dünya Gençler B Curling Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Çekya'ya 12-5 yenildi.
Dünya Gençler B Curling Şampiyonası'nda erkekler mücadelesi Finlandiya'da başladı.
Lohja kentindeki ilk maçında Çekya ile karşılaşan milli takım, rakibine 12-5 mağlup oldu.
Türkiye, yarın İtalya ve Letonya ile mücadele edecek.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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