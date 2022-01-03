2022 Dünya Gençler B Curling Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Çekya'ya 12-5 yenildi.

Dünya Gençler B Curling Şampiyonası'nda erkekler mücadelesi Finlandiya'da başladı.

Lohja kentindeki ilk maçında Çekya ile karşılaşan milli takım, rakibine 12-5 mağlup oldu.

Türkiye, yarın İtalya ve Letonya ile mücadele edecek.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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