Finlandiya'da düzenlenen 2022 Dünya Erkekler Curling Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, altıncı ve son maçında Rusya'ya 10-5 mağlup oldu.

Finlandiya'da düzenlenen 2022 Dünya Erkekler Curling Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, altıncı ve son maçında Rusya'ya 10-5 mağlup oldu.

Lohja kentindeki Kisakallio Spor Enstitüsü'nde devam eden organizasyonda milliler, bu sonuçla 6 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi yaşayarak elemelerde kota alamadı.