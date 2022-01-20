2022 Dünya Erkekler Curling Şampiyonası Elemeleri
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Finlandiya'da düzenlenen 2022 Dünya Erkekler Curling Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, beşinci maçında Tayvan'ı 8-2 yendi.
Finlandiya'da düzenlenen 2022 Dünya Erkekler Curling Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, beşinci maçında Tayvan'ı 8-2 yendi.
Lohja kentindeki Kisakallio Spor Enstitüsü'nde devam eden organizasyonda milliler, bu sonuçla 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.
Türkiye, organizasyonda yarın 6. maçında Rusya ile karşılaşacak.
AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri