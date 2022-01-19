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2022 Dünya Erkekler Curling Şampiyonası Elemeleri

2022 Dünya Erkekler Curling Şampiyonası Elemeleri
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Finlandiya'da düzenlenen 2022 Dünya Erkekler Curling Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, dördüncü maçında İspanya'ya 10-5 mağlup oldu.

Finlandiya'da düzenlenen 2022 Dünya Erkekler Curling Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, dördüncü maçında İspanya'ya 10-5 mağlup oldu.

Lohja kentindeki Kisakallio Spor Enstitüsü'nde devam eden organizasyonda milliler, İspanya'ya 10-5 yenildi.

Milli takım, bu sonuçla 4 maçta 2 galibiyet alırken, 2 yenilgi yaşadı.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

Finlandiya, Türkiye, İspanya, Curling, Spor, Haber

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