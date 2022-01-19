2022 Dünya Erkekler Curling Şampiyonası Elemeleri
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Finlandiya'da düzenlenen 2022 Dünya Erkekler Curling Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, dördüncü maçında İspanya'ya 10-5 mağlup oldu.
Finlandiya'da düzenlenen 2022 Dünya Erkekler Curling Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, dördüncü maçında İspanya'ya 10-5 mağlup oldu.
Lohja kentindeki Kisakallio Spor Enstitüsü'nde devam eden organizasyonda milliler, İspanya'ya 10-5 yenildi.
Milli takım, bu sonuçla 4 maçta 2 galibiyet alırken, 2 yenilgi yaşadı.
AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri